Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar na segunda-feira (4) em Cajuri, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.



A ação ocorreu durante operação Batida Policial, após denúncias anônimas informarem que uma residência na Rua Maria Inácia era usada para a comercialização de entorpecentes.



Durante o cerco, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos. Com eles, os militares encontraram dez papelotes de substância análoga à cocaína — dois em formato de pedra e oito menores. Os adolescentes foram apreendidos em flagrante e encaminhados às autoridades competentes.

