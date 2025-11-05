Na tarde dessa terça (4), um forte vendaval acompanhado de chuva intensa e queda de granizo atingiu o município de Leopoldina, provocando diversos estragos em áreas urbanas e rurais. O fenômeno teve início por volta das 14h40, ocasionando quedas de árvores, postes, telhados e estruturas metálicas, além de interrupções no fornecimento de energia elétrica e internet em cerca de 70% da cidade.

Durante a tempestade, foi registrado um acidente entre um carro e uma motocicleta, causado pela queda de uma árvore sobre a rodovia. Um homem, condutor da motocicleta, sofreu escoriações e lesões generalizadas, sendo atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado ao hospital pelo SAMU. As rodovias BR-116 e MG-120 chegaram a ficar parcialmente interditadas, além de onze ruas bloqueadas por árvores e estruturas metálicas caídas.

Equipes do CBMMG, Defesa Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e dos setores de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura atuaram de forma integrada durante todo o dia, com o apoio logístico da Energisa, que mobilizou dezenas de funcionários e veículos para restabelecimento da rede elétrica. Até o momento, nove pessoas estão desalojadas, sendo dois adultos e sete crianças, e permanecem sob acompanhamento dos órgãos municipais.

As equipes seguem em campo realizando vistorias preventivas e pós-sinistro, bem como corte e poda de árvores em vias públicas. A energia elétrica foi restabelecida às 23h45, e o serviço de internet ainda passa por instabilidade devido à queda de cabos.

O município de Cataguases também registrou ocorrências relacionadas às fortes chuvas e ventos, porém com menor intensidade em comparação a Leopoldina.

