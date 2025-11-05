A loba-guará resgatada após ser atropelada no último sábado (1º) na BR-494, próximo a São João del-Rei, segue em recuperação em uma clínica veterinária de Barbacena, no Campo das Vertentes. O animal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e passou por exames que descartaram fraturas e hemorragia interna.

Apesar do quadro estável, a loba ainda não está movimentando os membros inferiores. A equipe veterinária responsável, realiza novos exames para identificar o motivo da limitação.

Segundo a clínica, o animal permanece internado, recebendo cuidados e acompanhamento constante, tudo de forma voluntária. Assim que for liberada, a loba será encaminhada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que conduzirá o processo de reabilitação antes da devolução ao habitat natural.

Considerado símbolo do Cerrado brasileiro, o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é uma espécie vulnerável à extinção, frequentemente vítima de atropelamentos e da perda de habitat em regiões de expansão urbana e agrícola.

BR | C | Guará | Ibama | Lobo | Lobo-guará | meio ambiente