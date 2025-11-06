A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), deflagrou nesta terça-feira (4) a operação Sterilis, que combate a produção e venda de fertilizantes adulterados em cidades da Zona da Mata.

A ação ocorreu em Carangola e Espera Feliz, onde foram cumpridos três mandados de busca e apreendidos sacos de adubos e materiais usados nas falsificações. Amostras foram coletadas para análise laboratorial.

Segundo as investigações, os suspeitos misturavam resíduos de fertilizantes com produtos de marcas conhecidas e vendiam o material como original a produtores de Divino, Orizânia, Carangola, Espera Feliz e Fervedouro, causando prejuízos e queda na produtividade das lavouras.

O delegado Thales Borges Muniz explicou que o nome da operação, Sterilis (latim para “estéril”), faz referência aos danos causados pelos produtos falsificados. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos.

