A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa terça-feira (4), um jovem de 19 anos suspeito de integrar uma rede de tráfico de drogas em Fervedouro, na Zona da Mata.

De acordo com as investigações, o homem seria um dos principais responsáveis pela distribuição e pelo armazenamento de entorpecentes nos bairros Cidade Nova e Bela Vista. Ele utilizava imóveis e comparsas para ocultar e comercializar drogas como cocaína e maconha.

As apurações apontam ainda que o grupo monitorava a movimentação policial e usava a casa do suspeito como depósito de entorpecentes, além de um posto de combustíveis como ponto de venda.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Drogas | Tráfico | tráfico de drogas