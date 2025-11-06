Um jovem de 25 anos foi preso na tarde dessa quarta-feira (5) por suspeita de cultivar pés de maconha em sua residência, localizada na Rua Sebastião Agostinho Filho, em Santana de Cataguases.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando sobre o plantio da droga no imóvel. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos pelo suspeito, que confirmou o cultivo e autorizou a entrada da guarnição.
Durante a averiguação, foram encontrados 10 pés de maconha no quintal. O autor recebeu voz de prisão e teve seus direitos assegurados. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde o caso será investigado.