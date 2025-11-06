Um menor foi apreendido e um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (6), na Rua Joaquim Clementino da Silva, no Centro de Ervália.

Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro Morro do Olavo, os agentes identificaram dois indivíduos em frente a uma residência já conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Na abordagem, constatou-se que um dos suspeitos é um adolescente de 16 anos e o outro um jovem de 18.

Com o maior, foram encontradas uma bucha de maconha, uma pedra de crack, um celular e um cartão bancário. Já com o menor, a PM apreendeu R$175 e dois celulares. Nas escadas onde ele estava, os policiais localizaram ainda uma sacola contendo um simulacro de arma de fogo, 80 pinos de cocaína, cinco tabletes de maconha, três pedras de crack e materiais utilizados para dolagem da droga.

Diante da situação, o adolescente recebeu voz de apreensão e o jovem de prisão. Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Ervália. O Conselho Tutelar acompanhou toda a ocorrência.