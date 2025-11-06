Em Miradouro, Zona da Mata, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta quinta-feira (6/11), a operação Impacto em repressão a uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Sete investigados foram presos, entre eles o líder do grupo. Houve, ainda, o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão.

A ação é resultado de intenso trabalho investigativo e de inteligência policial, que identificou a atuação da organização criminosa na região. Conforme apurado, o grupo impunha terror à comunidade local, chegando a instaurar um "tribunal do crime", responsável por homicídios e torturas de moradores.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, armas e diversos materiais de interesse da investigação foram apreendidos.

A operação contou com o apoio de 80 policiais civis, além de equipes das coordenações Aerostática (CAT) e de Operações com Cães (COC) da PCMG.

Tags:

Drogas | Homicídio | operação | Polícia | polícia civil | Presos | Tráfico