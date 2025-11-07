Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta quinta-feira (6) em um pequeno riacho na comunidade de Américo, zona rural de Alfredo Vasconcelos, na Zona da Mata mineira.

De acordo com informações da Polícia Militar, o cadáver foi localizado por um morador que percebeu um forte odor vindo da margem do riacho e decidiu verificar. Ao se aproximar, ele avistou o corpo parcialmente submerso e imediatamente acionou as autoridades.

Equipes da PM e do Corpo de Bombeiros foram até o local e isolaram a área até a chegada da perícia técnica. Os peritos informaram que o corpo aparenta ser de um homem, com idade estimada entre 30 e 40 anos. A vítima estava vestida com uma calça jeans e camiseta escura, mas não portava documentos que pudessem facilitar a identificação.

Segundo os levantamentos iniciais, não havia sinais evidentes de violência, o que indica a possibilidade de afogamento ou morte natural, embora outras hipóteses ainda não tenham sido descartadas. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barbacena, onde passará por exames que devem determinar a causa da morte e auxiliar na identificação.





Cadáver | Corpo | Polícia | região