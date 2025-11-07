A segunda fase da Operação Defensio Vitae foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (7) em Prata, no Triângulo Mineiro, com o objetivo de combater uma organização criminosa envolvida em homicídios, tráfico de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro. A ação é integrada entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Gaeco e da Promotoria local, Polícia Militar e Polícia Civil.

Segundo as investigações, o grupo é apontado como responsável por diversos homicídios consumados e tentativas na cidade. Para executar os crimes, a organização usava uma logística sofisticada, além de manter pontos estratégicos de venda de drogas. A operação recebeu o nome em referência à proteção da vida, em latim.

Nesta fase, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva, decretados pela Justiça após o recebimento das denúncias apresentadas pelo MPMG. Somente nos últimos dias, o Gaeco e a Promotoria de Prata ofereceram 12 denúncias contra integrantes do grupo, incluindo homicídios qualificados, entre eles um duplo homicídio que gerou grande comoção, tráfico e associação para o tráfico, posse ilegal de arma, lavagem de capitais e participação em organização criminosa armada.

Com as prisões, os denunciados passam a responder aos processos detidos.

A ação desta sexta contou com a participação de unidades da Polícia Militar das 6ª e 9ª regiões, além do 9º Departamento da Polícia Civil.

Primeira fase

A primeira fase da operação ocorreu em 3 de julho, quando foram cumpridos 36 mandados judiciais, 20 de busca e apreensão e 16 de prisão, com a participação de cerca de 90 policiais e três promotores de Justiça. Na ocasião, armas e munições foram apreendidas.

Foragido morto durante confronto

No último dia 30 de outubro, a Polícia Civil tentou prender um dos principais alvos da operação, considerado de alta periculosidade. Houve confronto, e o suspeito, identificado como E.S.C, conhecido como “Jagunço”, morreu. Com ele, foram apreendidas armas de uso restrito, munições, motocicletas adulteradas, rádios comunicadores, balanças e drogas.

A Operação Defensio Vitae segue em andamento e é considerada um marco no enfrentamento ao crime organizado na região, reforçando o compromisso das forças de segurança com a proteção da população.

