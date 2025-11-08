Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após o capotamento de um carro às margens da BR-040, na altura do km 710, próximo ao Sítio da Capelinha, em Barbacena, na manhã deste sábado (8). As vítimas fatais ficaram presas às ferragens, e o condutor foi socorrido ao Hospital Regional de Barbacena.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo seguia no sentido Cabo Frio (RJ) para Sete Lagoas (MG) quando saiu da pista e capotou, ficando com as rodas para cima. Equipes da concessionária Via EPR realizaram o primeiro atendimento e constataram o óbito de duas pessoas ainda no local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

FOTO: CBMMG - Duas pessoas morreram em grave acidente na BR-040 em Barbacena na manhã deste sábado (8)

Como havia vazamento de combustível, bombeiros utilizaram equipamentos de desencarceramento para retirar os corpos com segurança, mantendo linhas de combate a incêndio em prevenção. A perícia da Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados.

Após a liberação pericial, os corpos foram encaminhados ao IML de Barbacena. O veículo foi removido pela concessionária.

Tags:

BR | C | Capotamento | motorista