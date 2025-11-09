Um imóvel histórico datado de aproximadamente 1830 teve parte do beiral do telhado desprendido na noite deste sábado (9), na Rua Tiradentes, no Centro de Barbacena. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para avaliar o risco de novos desabamentos.

No local, os militares constataram que parte do acabamento do beiral, confeccionado em material leve semelhante ao isopor, caiu sobre a calçada. Outra porção apresentava deformações e risco iminente de queda, embora as telhas coloniais permanecessem estáveis.

FOTO: CBMMG - Reprodução

Para garantir a segurança dos pedestres, a área foi isolada com fita zebrada. Segundo os bombeiros, devido ao material ser de baixa densidade, não houve risco significativo para quem trafega pela via.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal permaneceram no local após o atendimento, aguardando a chegada da Defesa Civil, acionada para realizar avaliação técnica detalhada com apoio de um engenheiro.

O Corpo de Bombeiros reforçou a importância de vistorias periódicas em imóveis antigos ou históricos, a fim de prevenir riscos estruturais e preservar o patrimônio, além de proteger a população.