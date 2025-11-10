Seis pessoas ficaram feridas em uma batida frontal entre dois carros na rodovia MG-135, que dá acesso ao município de Pedro Teixeira, na tarde deste domingo (9).De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete pessoas estavam nos veículos. Uma delas fugiu antes da chegada das equipes. As outras seis foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde.



Entre as vítimas, uma mulher de 51 anos teve possível fratura no fêmur e lesão na pelve; um homem de 48 anos sofreu suspeita de fratura no fêmur e ferimentos no rosto; e um homem de 33 anos teve traumatismo cranioencefálico leve e corte na testa. Também ficaram feridos um homem de 42 anos, com corte na língua; uma mulher de 24, com dores nas costelas; e um homem de 23, com corte no pé direito.





Participaram do atendimento duas viaturas dos Bombeiros com cinco militares, quatro ambulâncias do Samu, duas ambulâncias municipais de Lima Duarte e Pedro Teixeira e a Polícia Militar, que assumiu a ocorrência após a remoção das vítimas.

