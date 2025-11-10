O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, na manhã desta segunda-feira (10), três operações simultâneas no Triângulo Mineiro. As ações Fora de Sintonia, Submundo e Narcocárcere, miram organizações criminosas com atuação dentro e fora do sistema prisional.

Ao todo, foram expedidos 14 mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão nos municípios de Uberaba e Perdizes. Até o momento, equipes cumpriram cinco mandados de busca e um de prisão em Uberaba, onde também houve a captura de um foragido e uma prisão em flagrante. Em Araxá, foram cumpridos um mandado de prisão e um de busca. Já em Perdizes, três mandados de busca e dois de prisão, além de duas prisões em flagrante.

Nos presídios de Uberaba, Perdizes e Francisco Sá, quatro mandados de prisão foram cumpridos. As apreensões incluem dez celulares, um pendrive, tabletes de maconha, porções de cocaína e duas balanças de precisão.

Fora de Sintonia: Fase 3

Esta etapa tem como alvo líderes da organização criminosa investigada, responsáveis por manter a comunicação entre membros nas ruas e dentro do cárcere. Além das prisões, foram bloqueados R$ 1 milhão em bens vinculados ao grupo.

As investigações começaram em 2023, após apreensões na Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira, em Uberaba. Em fevereiro deste ano, a segunda fase atingiu outro núcleo da mesma facção, envolvido com tráfico de drogas.

Nesta fase, são cumpridos dez mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão em Uberaba e Perdizes. As ordens foram emitidas pela Vara Única de Campina Verde.

Submundo: Fase 2

A operação investiga crimes como homicídios, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Na primeira etapa, em julho de 2024, o Gaeco identificou uma residência em Uberaba usada por membros de uma facção transnacional.

Agora, dois mandados de prisão estão sendo cumpridos: um contra um detento da Penitenciária de Francisco Sá e outro contra um cidadão colombiano. Também houve mandado de busca e apreensão em Uberaba e bloqueio de mais de R$ 3 milhões em contas suspeitas.

Narcocárcere

A terceira operação concentra esforços na repressão a crimes comandados de dentro de unidades prisionais, com foco em tráfico de drogas e articulações entre internos e comparsas nas ruas.