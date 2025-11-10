O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Além Paraíba, realizou nesta segunda-feira uma nova etapa da Operação Delos, em parceria com a Polícia Militar, que resultou na prisão de cinco integrantes da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

As prisões são consequência de uma denúncia apresentada pelo MPMG e aceita pela Justiça na última sexta-feira, que resultou na decretação da prisão preventiva de 22 integrantes do grupo. Com as novas prisões, 16 investigados já estão sob custódia, sendo que 11 deles haviam sido detidos em fases anteriores da operação.

Durante a ação, quatro aparelhos celulares foram apreendidos e encaminhados para análise pericial. A investigação aponta que os criminosos atuavam fortemente na região de divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, utilizando armamento pesado e promovendo intimidação e insegurança entre os moradores.

O MPMG destacou que o grupo faz parte de uma estrutura organizada e hierarquizada do TCP, com atuação comprovada no município. As apurações continuam por meio de um Procedimento Investigatório Criminal, que busca identificar outros possíveis envolvidos e a extensão das atividades do grupo criminoso na região.

