Uma mulher de 27 anos foi agredida pelo companheiro, de 40, na noite da última quinta-feira (6), em Cataguases. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes.



A vítima, que está em período de resguardo e tem um recém-nascido, relatou que o homem estava embriagado no momento das agressões. Após o ataque, ele trancou a mulher e os quatro filhos dentro da casa, impedindo que buscassem ajuda. Os policiais precisaram cortar o cadeado do portão para resgatar as vítimas. A mulher foi levada para atendimento médico, e as crianças ficaram sob os cuidados do avô materno.



O suspeito fugiu antes da chegada da polícia e, até o momento, não foi localizado. Segundo a PM, medidas protetivas já haviam sido expedidas contra ele, e o oficial de Justiça tentou notificá-lo, mas o homem havia evadido do local.

