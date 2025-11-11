O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar prenderam, nesta segunda-feira (10), mais cinco integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) durante nova fase da Operação Delos, em Além Paraíba.

As prisões ocorreram após denúncia do MPMG aceita pela Justiça na última sexta-feira, que resultou em mandados contra 22 suspeitos. Todos tiveram a prisão preventiva decretada. Com a ação desta segunda, 16 membros do grupo estão presos — 11 deles já se encontravam no sistema prisional. Quatro celulares foram apreendidos e encaminhados para perícia.



As investigações indicam que o grupo utilizava armamento pesado e provocava insegurança na região próxima à divisa entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. O caso segue sob apuração em Procedimento Investigatório Criminal conduzido pelo MPMG.

Tags:

Criminosa | facção | operação