O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais confirmou, de forma definitiva, a condenação de um ex-policial militar investigado na Operação Hexagrama, deflagrada em 2020 pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Ele foi sentenciado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva.

De acordo com o MPMG, a decisão foi proferida pela Segunda Câmara da Corte, que manteve integralmente o acórdão mesmo após a interposição de recursos. O condenado foi preso na última segunda-feira (3), em Porto Seguro, na Bahia, para início do cumprimento da pena.

A Operação Hexagrama, realizada em três fases, investiga a atuação de uma organização criminosa voltada para práticas como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As ações foram conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), pela 4ª Promotoria de Justiça de Nova Lima e pela 9ª Promotoria de Justiça – Auditoria Militar. A operação contou ainda com apoio do Batalhão Rotam e das Corregedorias-Gerais da Polícia Militar e da Polícia Civil de Minas Gerais, além do Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

