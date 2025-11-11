A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação EGEIA V, com o objetivo de identificar e prender indivíduos envolvidos em crimes de abuso sexual infantojuvenil em Governador Valadares.

Durante a ação, foi cumprido mandado judicial de busca e apreensão em Governador Valadares, expedido pela 2ª Vara Federal. As investigações, conduzidas em ambiente cibernético, apontaram que o investigado armazenava e compartilhava imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.

No cumprimento do mandado, o suspeito foi preso em flagrante por manter em sua posse material com registros desse tipo de crime considerado hediondo pela legislação brasileira.

A Polícia Federal destacou a importância da participação da sociedade na denúncia de qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes, ressaltando que o combate a esse tipo de crime depende da colaboração de todos.

Embora o termo “pornografia” ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a PF enfatizou que a expressão “abuso sexual de crianças e adolescentes” reflete de forma mais precisa a gravidade e a violência infligidas às vítimas.

A instituição reforçou ainda o alerta aos pais e responsáveis sobre a necessidade de orientar e monitorar o uso da internet por crianças e adolescentes.

