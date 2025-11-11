O Procon do Ministério Público de Minas Gerais (Procon-MPMG) realizou, entre os dias 3 e 7 de novembro, 43 fiscalizações em supermercados e mercearias nos municípios de Carangola, Faria Lemos e Fervedouro, na Zona da Mata. Durante as inspeções, agentes identificaram diversas irregularidades no armazenamento, exposição e precificação de produtos.

Entre as infrações constatadas estão itens sem identificação ou com ausência de informações obrigatórias, alimentos vencidos ou sem data de validade e produtos mal acondicionados, incluindo casos de mercadorias que deveriam estar congeladas, mas estavam apenas resfriadas. As equipes também registraram divergências entre os preços expostos nas prateleiras e os valores cobrados no caixa.

Outras irregularidades envolvem a falta de precificação adequada e a ausência de leitor óptico para consulta de valores, em desacordo com as normas de defesa do consumidor. Ao todo, aproximadamente 250 quilos de produtos foram recolhidos.

