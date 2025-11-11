O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação Remição Espanhola, com o objetivo de desarticular um esquema de corrupção dentro do sistema prisional de Além Paraíba, na Zona da Mata. A ação apura a venda ilegal de atestados de remição de pena para detentos.

Ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Além Paraíba (MG), Teresópolis (RJ) e Rio de Janeiro (RJ). Os três alvos de prisão foram detidos durante a operação. Veículos, armas e dinheiro também foram apreendidos, e a Justiça determinou a indisponibilidade financeira dos investigados.

De acordo com o MPMG, os suspeitos poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O nome da operação faz referência à origem do instituto jurídico da remição, mecanismo que permite a redução da pena por trabalho ou estudo, surgido na Espanha.

Tags:

Criminosa | operação