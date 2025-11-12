O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Gaeco de Uberlândia, em parceria com as Polícias Civil e Militar e apoio da 1ª Promotoria de Justiça de Araguari, realizou nesta terça-feira (11) a quarta fase da Operação Aqueronte, voltada ao combate ao crime organizado na cidade.

Durante a ação, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Dois suspeitos foram presos em flagrante — um por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, e o outro apenas por tráfico. Um terceiro investigado está foragido, com prisão preventiva decretada.

Foram apreendidos uma arma de fogo calibre 9mm, 36 munições, 1,1 kg de cocaína pura avaliada em R$ 22 mil, quatro comprimidos de ecstasy, 13 porções de maconha, 10 pedras de crack, duas balanças de precisão, 12 celulares, R$ 1.176 em dinheiro e 500 pinos usados para embalar drogas.





Tags:

A | Apreende | Arma | Armas | Drogas | operação | Suspeito