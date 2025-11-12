Na manhã de terça-feira (11), a Polícia Militar registrou o furto de um caminhão e de diversos produtos agrícolas em uma empresa localizada na BR-265, bairro Santa Maria, em Barbacena.

A solicitante informou que havia fechado o estabelecimento na tarde do dia anterior e, ao retornar pela manhã, encontrou gavetas reviradas e constatou o desaparecimento do veículo, um caminhão cinza, além de produtos agrícolas.

Durante as diligências, o caminhão foi encontrado abandonado em uma estrada vicinal, na localidade do Bananal. Na carroceria, havia duas caixas com cinco sacos de fertilizante, que foram recolhidas. A perícia técnica foi acionada e o veículo removido para o pátio credenciado.