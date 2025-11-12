A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta quarta-feira (12), mais uma fase da Operação Cyprium, que combate o furto e a receptação de fios de cobre. A ação foi realizada em oito cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, com apoio das Polícias Civis desses estados.



Foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão e nove de prisão. As investigações apontam que a organização criminosa movimentou mais de R$ 30 milhões nos últimos anos, enviando semanalmente toneladas de fios de cobre furtados para outros estados.



O grupo é apontado como o maior atuante nesse tipo de crime na Zona da Mata mineira. Segundo a PCMG, o esquema contava com a participação de funcionários e ex-funcionários de empresas de telefonia e internet, que usavam uniformes e ordens de serviço falsificadas para facilitar os furtos e disfarçar as ações.

