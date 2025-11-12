Uma operação de combate ao crime organizado resultou na prisão de nove pessoas e na apreensão de um adolescente, armas, drogas e dinheiro nas cidades de Viçosa, Ervália e Coimbra, na Zona da Mata mineira. A ação ocorreu nesta quarta-feira (12) e contou com a participação integrada das polícias Civil e Militar.

Ao todo, 125 agentes foram mobilizados. Durante as diligências, foram recolhidos uma arma de fogo, munições, entorpecentes, anotações ligadas ao tráfico, celulares, veículos e quantias em dinheiro. Um adolescente também foi apreendido.

FOTO: PCMG - Reprodução

FOTO: PCMG - Reprodução

De acordo com as investigações, o grupo alvo da operação é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios na região. O trabalho conjunto das equipes de inteligência e investigação foi fundamental para a identificação e captura dos envolvidos.

A ação foi batizada de Operação Açor, em referência a uma ave de rapina conhecida pela agilidade, precisão e adaptabilidade, características associadas à atuação das forças de segurança no enfrentamento ao crime.

FOTO: PCMG - Reprodução

Tags:

A | Apreende | Arma | Armas | Crime | Drogas | Durante