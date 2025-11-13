Um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (12), em Andrelândia, durante operação do 38º Batalhão da Polícia Militar. Conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, ele foi abordado na área central da cidade, onde tentou fugir, mas acabou contido pelos policiais.

Com o suspeito, foram encontradas quatro buchas de uma substância semelhante a skank. Em seguida, os militares, com autorização, realizaram buscas na residência dele, no Bairro Belo Horizonte II, e apreenderam 157 buchas de skank, 75 pedras de crack, 41 papelotes de cocaína e 120 gramas de cocaína em pó. Também foram recolhidos R$ 1.632 em dinheiro, duas balanças de precisão e um celular.

O adolescente foi apreendido em flagrante e encaminhado à Delegacia, onde permaneceu à disposição da autoridade competente.

