Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (13) apura suspeitas de fraude em um processo licitatório da Prefeitura de Cataguases para concessão do serviço de transporte coletivo urbano. As investigações indicam que empresas envolvidas teriam montado uma estrutura para simular competitividade, operando de forma integrada sob o comando de um mesmo grupo empresarial.

Batizada de Operação Clonagem, a ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e resultou no recolhimento de telefones celulares, computadores, documentos diversos e grande quantia em dinheiro.

As apurações também investigam a possível omissão de agentes públicos na fiscalização dos contratos administrativos firmados.

A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional da Zona da Mata, com apoio da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Cataguases e das polícias Civil e Militar de Minas Gerais.

Os investigados podem responder por associação criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação, falsidade ideológica, prevaricação e corrupção.