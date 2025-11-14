Um homem de 41 anos foi preso nessa quinta-feira (13) por tentativa de feminicídio contra a companheira, de 27 anos, em Cataguases. O crime ocorreu no último dia 6, no bairro Independência, e foi presenciado pelos filhos menores do casal. A vítima havia passado recentemente por um parto e estava no período pós-puerperal quando sofreu as agressões.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), responsável pela investigação, a mulher foi atacada com golpes na cabeça e mantida trancada dentro da residência após as agressões. O suspeito fugiu em seguida.

Com o apoio da Polícia Militar, agentes localizaram o homem no bairro Dico Leite, onde ele foi detido após a Justiça decretar prisão temporária. O investigado foi encaminhado ao sistema prisional.

O delegado Giovane Dantas, que conduz o caso, afirmou que os golpes tinham “clara intenção de matar” e provocaram ferimentos graves que deformaram a face da vítima. Ele destacou a rapidez na localização do suspeito como resultado do trabalho integrado das equipes de investigação.

Denúncias

A Polícia Civil orienta que casos de violência doméstica e familiar sejam denunciados. As ocorrências podem ser registradas em unidades policiais, pelos telefones 180 e 181, ou na Delegacia Virtual, nos casos de ameaça, lesão corporal, vias de fato ou descumprimento de medida protetiva.

Tags:

Homem | Matar | Preso