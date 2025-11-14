A 2ª Promotoria de Justiça de Ponte Nova, na Zona da Mata mineira, denunciou um homem acusado de homicídio qualificado pelo assassinato de um morador do bairro São Pedro, ocorrido em setembro deste ano. A vítima, que caminhava pela rua, foi morta a tiros no fim da tarde do dia 21.

De acordo com a investigação, o crime teria sido cometido por motivo torpe, com uso de arma de fogo de uso restrito, além de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio que gerou perigo comum. A denúncia aponta que o suspeito efetuou vários disparos após iniciar uma discussão na rua. A vítima, que passava pelo local, tentou intervir para acalmar a situação, mas acabou agredida e baleada.

Após o crime, o autor fugiu em um veículo e permanece foragido. A Promotoria também solicitou à Justiça a fixação de um valor mínimo de indenização à família da vítima e a conversão da prisão temporária, cujo mandado já havia sido expedido, em prisão preventiva.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a prisão preventiva é necessária devido à gravidade do caso, ao risco à ordem pública e ao fato de o suspeito estar foragido desde a data do crime, o que pode prejudicar o andamento processual e a aplicação da lei penal.

Tags:

Promotor