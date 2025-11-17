Um homem de 43 anos foi preso na tarde de sábado (15) após agredir sua companheira e tentar incendiar a própria casa no bairro Santa Tereza, em Piedade do Rio Grande.



De acordo com a Polícia Militar, ele estava visivelmente embriagado e havia danificado portas, paredes, móveis e o portão do imóvel, além de ameaçar a vítima. Antes da chegada da PM, o suspeito reuniu objetos pessoais, jogou álcool e tentou atear fogo, sendo contido por familiares.



A guarnição encontrou o homem exaltado e, ao receber voz de prisão, ele resistiu, tentou fugir e agredir os policiais. O autor foi levado para a Delegacia de Plantão em Barbacena.

