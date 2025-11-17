Uma ação realizada na última sexta-feira (14) resultou na apreensão de aproximadamente 10 quilos de uma substância usada para dar volume à cocaína, no bairro São Cristóvão, em Leopoldina. De acordo com a Polícia Civil, duas pessoas, uma mulher de 41 anos e um homem de 20, foram presas, e um adolescente de 16 anos foi apreendido.

A operação teve início após denúncias que indicavam a chegada de uma carga de entorpecentes a um imóvel já monitorado por envolvimento com o tráfico. Durante o cumprimento de mandado de busca, o homem e o adolescente tentaram deixar o local em uma motocicleta levando uma caixa de papelão, mas foram interceptados. Dentro da caixa estavam os cerca de dez quilos do material apreendido.

No imóvel, os agentes também localizaram aproximadamente R$5 mil, quatro celulares e imagens do circuito interno de segurança. A mulher detida é mãe do adolescente envolvido. A motocicleta utilizada na tentativa de fuga também foi recolhida.

Segundo a delegada responsável pela investigação, Gisele Borges de Matos, a ação foi possível graças ao monitoramento e às informações repassadas. A autoridade destacou que a apreensão impede que o material abasteça o tráfico na região.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, enquanto o adolescente foi liberado. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos na remessa do insumo.

Tags:

BR | cocaína