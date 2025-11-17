Um advogado foi morto a facadas no início da noite de sexta-feira (14), no Centro de Viçosa. O crime ocorreu por volta das 18h, no décimo andar de um edifício localizado na Praça do Rosário.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, testemunhas acionaram a polícia após ouvirem relatos de que um indivíduo havia atacado o profissional com um golpe de faca. Equipes foram imediatamente deslocadas ao local e efetuaram a prisão do suspeito, ainda na área do crime.

A perícia técnica compareceu ao prédio e realizou os procedimentos de investigação. As circunstâncias e motivação do homicídio ainda serão apuradas pelas autoridades.

Advogado | Crime | Homicídio | investigação | Polícia | prisão