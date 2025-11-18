A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (18), um mandado de busca e apreensão em Barbacena (MG) durante investigação sobre aquisição e compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil.

Segundo a PF, o suspeito utilizava redes do tipo peer-to-peer (P2P) para compartilhar fotos e vídeos com conteúdo ilegal, permitindo que o material fosse acessado diretamente por outros usuários da rede. Durante a ação, foram apreendidos um smartphone, um computador e dispositivos de armazenamento, que passarão por perícia.

No local, policiais encontraram diversos arquivos relacionados ao abuso sexual infantil. O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora.





Abuso Sexual | Abuso sexual infantil | operação | Operação contra abuso sexual infantil | PF