O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro e com apoio das polícias penais e militares dos dois estados, deflagraram na manhã desta terça-feira (18) a Operação Meetinghouse, uma ação de grande porte voltada ao combate ao crime organizado na Zona da Mata mineira e no Rio de Janeiro. A ofensiva cumpre cerca de 60 mandados judiciais, entre buscas, apreensões e prisões, nas cidades de Tocantins, Ubá, Além Paraíba, Eugenópolis e Rio Pomba, além da capital fluminense. Os alvos são investigados por tráfico de drogas e armas, homicídios e outros crimes violentos ligados a uma organização criminosa associada ao Comando Vermelho.

O saldo parcial contabiliza 27 mandados de busca e apreensão cumpridos, 28 prisões temporárias, 16 prisões em flagrante e duas prisões preventivas. Entre o material recolhido estão 444 porções de cocaína, 41 pedras de crack, 31 porções e uma barra de maconha, dois revólveres calibre .32, um simulacro de arma de fogo, munições de vários calibres, três bombas artesanais, celulares, câmeras, computadores, rádios comunicadores, balanças de precisão, materiais para embalar drogas e cerca de R$10 mil em dinheiro. A Justiça determinou ainda a apreensão de veiculos e valores vinculados às práticas criminosas, além da indisponibilidade de imóveis utilizados pelo grupo.

Duas pessoas apontadas como lideranças da facção no estado foram presas no Rio de Janeiro. Em Minas, as prisões ocorreram principalmente na Zona da Mata: 14 em Tocantins, oito em Ubá, uma em Além Paraíba, uma em Eugenópolis e duas em Rio Pomba. A operação mobiliza cerca de 100 integrantes, entre policiais militares, policiais penais, promotores de Justiça de Minas e do Rio, profissionais do Centro de Segurança Institucional e servidores dos Ministérios Públicos.

