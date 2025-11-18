Um adolescente de 17 anos foi internado provisoriamente nesta terça-feira (18) em Viçosa, na Zona da Mata, durante operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Ele é investigado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com atuação nos bairros Laranjal e Amoras.

A decisão judicial ocorreu após repetidas apreensões do jovem nos últimos meses. De acordo com a investigação conduzida pela Delegacia Regional de Viçosa, o adolescente foi detido três vezes nos dois meses anteriores, sempre por suspeita de envolvimento com o comércio de drogas. Em uma dessas ocorrências, registrada em 10 de novembro, ele ainda teria ameaçado policiais militares.

A PCMG pediu a internação provisória ao reunir indícios que apontavam risco à ordem pública e probabilidade de continuidade das ações infracionais. O pedido foi aceito pela Justiça, que determinou o encaminhamento do adolescente ao sistema socioeducativo.

O delegado responsável pelo caso, Renato Zanco, destacou a relevância da medida ao afirmar que a atuação integrada dos órgãos de segurança busca interromper ciclos de violência e impedir a permanência de jovens na criminalidade.

