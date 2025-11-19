Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv/MG) apreendeu aproximadamente 150 quilos de maconha nesta terça-feira (18) em Pouso Alegre. Uma mulher foi presa em flagrante e um menor apreendido enquanto transportavam 152 tabletes da droga.

De acordo com as investigações, a maconha seguiria para Juiz de Fora, onde seria distribuída. A apreensão interrompeu o transporte antes da chegada ao município, que tem sido alvo de ações constantes da FICCO/MG contra o crime organizado. Os detidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Pouso Alegre e permanecem à disposição da Justiça.

Tags:

Maconha