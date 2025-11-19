O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) conseguiu a condenação de dois integrantes de um núcleo familiar ligado ao Comando Vermelho em Ubá. Eles foram considerados culpados pelos crimes de organização criminosa e coação no curso do processo. As penas variam entre quatro e cinco anos de prisão, em regime inicial fechado.

Os réus fazem parte do grupo investigado na Operação Shenzi, deflagrada pelo MPMG e pela Polícia Militar em fevereiro para combater o tráfico de drogas e crimes violentos, incluindo homicídios. A ação policial resultou em 30 prisões em flagrante, 45 prisões temporárias e 46 mandados de busca e apreensão cumpridos em Ubá, Visconde do Rio Branco e Juiz de Fora.

Outras ações penais relacionadas ao mesmo grupo seguem em andamento na Justiça.

