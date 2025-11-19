A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu mais de R$20 mil durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 24 anos investigado por reiteradas ameaças de morte contra a ex-companheira, em Viçosa, na Zona da Mata. A ação ocorreu nesta quarta-feira (19) e integra a segunda fase da Operação Amparo, voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher.

O suspeito, que é paraplégico em decorrência de um confronto policial, também é alvo de investigação por possível envolvimento com o tráfico de drogas nos bairros Novo Viçosa e Posses.

De acordo com a PCMG, além do dinheiro fracionado e sem comprovação de origem lícita, foram apreendidos uma pequena porção de droga e três celulares, que passarão por perícia.

Em nota, os delegados Moisés Albuquerque e Renato Zanco destacaram que a atuação rápida e eficaz é essencial para interromper ciclos de violência. “Nossa prioridade é proteger a vida das vítimas e garantir segurança, dignidade e justiça às mulheres ameaçadas”, afirmaram.