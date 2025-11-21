O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou um homem pelo feminicídio da companheira, uma motorista de aplicativo, morta no dia 5 de outubro em Uberlândia. Segundo a investigação, a vítima foi esganada com as mãos e depois com uma corda de varal.

Após o crime, o acusado colocou o corpo no porta-malas do carro da vítima e o levou até uma área de mata, onde o abandonou. Eles mantinham um relacionamento havia quatro meses.

A denúncia afirma que o crime foi cometido por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e motivado por ciúmes. O MPMG aponta ainda uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil. A mulher deixou um filho de 10 anos.

A Promotoria pediu também indenização mínima de R$ 50 mil aos sucessores da vítima.

Motorista de aplicativo | Uber