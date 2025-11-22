Um adolescente de 13 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na noite dessa sexta-feira (21) após ficar preso às ferragens em uma colisão traseira entre um caminhão e uma carreta na MGC-482, entre Itaverava e Conselheiro Lafaiete. O atendimento e o resgate duraram cerca de três horas.

Segundo informações coletadas no local, o caminhão realizava a transferência de carga para uma van quando teve a traseira atingida por uma carreta. No veículo estavam um homem e seu filho. O pai não se feriu, mas o adolescente teve as pernas presas às ferragens, exigindo intervenção imediata.

A equipe do Samu estabilizou a vítima enquanto os bombeiros realizaram o desencarceramento, utilizando técnicas para rebater o painel e liberar o jovem com segurança. Após o resgate, ele foi encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Militar também atuou na ocorrência. Os bombeiros reforçaram a necessidade de atenção redobrada e direção defensiva em rodovias, especialmente à noite e em trechos com veículos parados ou operações de carga e descarga.

BR | Carreta | Ferragens