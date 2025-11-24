A Operação Baco resultou na apreensão de 182.847,72 litros de bebidas irregulares em Minas Gerais e na inutilização de 3.958 recipientes entre garrafas, barris e galões. As ações ocorreram entre 9 de outubro e 19 de novembro e também retiraram do mercado 1.204 recipientes adulterados.

Coordenada por 12 instituições estaduais e federais, a operação fiscalizou 522 estabelecimentos e abordou 447 pessoas. Dezoito adultos foram presos e um adolescente apreendido. No total, 17 inquéritos foram instaurados. O Ministério Público de Minas Gerais participou por meio do Procon-MG e do Gaeco.

Tags:

operação