Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou quatro pessoas feridas na tarde deste domingo (23) na MG-353, em Belmiro Braga. O Samu informou que prestou socorro às vítimas no local.

Uma mulher de 34 anos sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), escoriações e reclamava de dores na coluna torácica e lombar. A filha dela, de 14 anos, também teve TCE e escoriações. Um jovem de 18 anos apresentava suspeita de fratura no membro inferior direito. Já o quarto ferido, um homem de 30 anos, tinha suspeita de fratura na mão direita.

Os quatro receberam atendimento inicial da equipe do Samu e foram encaminhados ao HPS de Juiz de Fora. As causas do acidente não foram informadas.

caminhão | Carro | Ferido | Feridos