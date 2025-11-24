A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 36 anos, alvo de mandado de prisão preventiva, por crimes de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira, de 35 anos, em Cataguases, na Zona da Mata. Durante a ação, foram apreendidos dois papelotes de cocaína e a caminhonete utilizada pelo suspeito em uma tentativa de atropelamento.

De acordo com a Delegacia de Polícia Civil de Cataguases, o investigado responde pelos crimes de perseguição, ameaça, dano qualificado, descumprimento de medidas protetivas e tentativa de feminicídio. A vítima registrou ocorrência no dia 11 de novembro, relatando ameaças e danos praticados poucos dias antes. A Justiça concedeu medidas protetivas de urgência, incluindo a proibição de contato entre o suspeito e a mulher.

Mesmo ciente das determinações, o homem teria continuado a perseguir a vítima. Segundo a polícia, no dia 15 ele usou sua caminhonete para tentar atropelá-la, colidindo com o veículo dela. Após o crime, fugiu para Guarapari (ES) e publicou conteúdos nas redes sociais debochando da vítima.

O suspeito foi preso ao retornar a Cataguases para trocar de veículo e recolher pertences pessoais. No momento da abordagem, estava com bagagem de roupas e os dois papelotes de cocaína. A caminhonete usada na tentativa de feminicídio foi apreendida, por ter sido utilizada como instrumento do crime em duas ocasiões.

O delegado responsável pelo caso, Giovane Dantas, destacou a gravidade das ações. Segundo ele, o investigado descumpriu as medidas protetivas e manteve condutas que colocaram em risco a vida da vítima. Dantas afirmou ainda que a prisão demonstra o compromisso da PCMG com a proteção às mulheres e a responsabilização de autores de violência doméstica.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam.

