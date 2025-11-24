A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, um homem, de 54 anos, investigado por descumprir medidas protetivas de urgência e por ameaçar sua ex-companheira, de 61 anos, em São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes.

As apurações indicam que o suspeito teria desrespeitado as determinações judiciais ao se aproximar da vítima para intimidá-la.

Durante as investigações, a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher reuniu elementos que subsidiaram a representação pela prisão preventiva, posteriormente deferida. O investigado foi localizado e encaminhado ao sistema prisional após o cumprimento do mandado.

