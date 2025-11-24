Um homem morreu em um acidente entre carro e caminhão na tarde desta segunda-feira (24), na BR-265, km 305, em Nazareno, próximo à ponte que liga ao município de Itutinga.

De acordo com informações repassadas por usuários da rodovia e confirmadas pela polícia no local, o acidente envolveu uma combinação de veículos de carga e um VW/Gol. O condutor do caminhão relatou que trafegava em sua mão direcional, em uma curva à direita, quando se deparou com o Gol desgovernado, vindo na contramão. Ele disse ter acionado os freios, mas não conseguiu evitar a colisão.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Já o condutor do Gol morreu no local. A vítima ainda não havia sido identificada até a última atualização desta reportagem. Segundo a corporação, um representante da empresa onde ele trabalhava está a caminho para auxiliar na identificação.

A perícia foi acionada, e após os procedimentos técnicos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São João del-Rei pela funerária Resende. A combinação de veículos de carga foi liberada para o motorista, enquanto o Gol foi removido para um pátio credenciado por ausência de responsável.

O caso segue em andamento.

Tags:

acidente | C | Carro | Morto