O Corpo de Bombeiros de Barbacena resgatou, na noite desta segunda-feira (24), uma vaca que havia caído em uma vala em uma área de difícil acesso no bairro Santa Luzia. O animal, que estava desaparecido desde a tarde, foi encontrado pela tutora preso em um ponto íngreme, cerca de 200 metros acima do nível da rua.
Sem conseguir retirar a vaca, a proprietária acionou os bombeiros. No local, os militares utilizaram técnicas de salvamento em altura, com redução de força e apoio de um tirfor. Um sistema de ancoragem montado em três árvores permitiu que a equipe alcançasse o animal e realizasse o içamento até a parte superior do terreno.
A operação contou com o auxílio do esposo da tutora e de moradores que acompanhavam a ação. A vaca foi retirada sem ferimentos aparentes e entregue à proprietária, que agradeceu o trabalho dos militares.
