A Polícia Militar apreendeu, na manhã desta segunda-feira (24), um veículo suspeito de participação em uma ocorrência de disparos de arma de fogo registrada na noite anterior, em São João del-Rei. O Fiat Palio EX azul foi localizado por volta das 9h25, estacionado e aparentemente abandonado na Avenida do bairro Matosinhos, após denúncia anônima.



Segundo a PM, o carro tinha as mesmas características do veículo usado no crime ocorrido no bairro Jardim América, onde uma pessoa foi atingida por disparos. Entre as coincidências estavam o modelo, a cor e o capô escurecido.



Após confirmação da suspeita, os militares acionaram um guincho credenciado, que removeu o automóvel para o pátio autorizado. O caso segue em investigação.

