O prefeito de Coronel Fabriciano exonerou, em 19 de novembro, o então secretário de Governança Financeira e Orçamentária do município após notificação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público encaminhou a notificação no dia 10, após constatar que o secretário estava proibido de contratar com o Poder Público por cinco anos. A restrição decorre de condenação por ato de improbidade administrativa com trânsito em julgado em dezembro de 2024 (processo nº 5003487-55.2025.8.13.0687).

Com a exoneração, a irregularidade foi considerada sanada. A promotoria ainda avaliará possíveis consequências da ocupação do cargo no período entre a nomeação e a demissão.

Coronel Fabriciano