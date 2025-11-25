Um motociclista foi preso após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na BR-040, na altura do km 613, em Conselheiro Lafaiete. A ocorrência resultou em apreensão de drogas e da motocicleta utilizada pelo suspeito.

A guarnição trafegava pela rodovia quando avistou uma moto prata sem placa de identificação. Ao perceber que seria abordado, o condutor iniciou fuga em direção ao perímetro urbano de Congonhas, onde acabou interceptado pelos policiais.

Durante a abordagem, os militares encontraram com o motociclista dois tabletes e uma porção de maconha, que, segundo ele, seriam comercializados em um evento na cidade. Os policiais também constataram que o suspeito apresentava sinais de embriaguez, além de dirigir de forma perigosa durante a tentativa de evasão. Há ainda indícios de adulteração e possível clonagem do veículo.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão, onde as demais providências foram adotadas. A motocicleta também foi apreendida.

Tags:

acidente | C | Morto