Um homem de 64 anos morreu em um acidente na noite desta segunda-feira (24), na MGC–265, km 131, em Mercês. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão, que transportava milho, tombou sobre o acostamento e parte da pista, espalhando a carga.

O motorista foi encontrado sem vida no local, e o óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A perícia da Polícia Civil liberou o atendimento de forma remota, e o corpo foi removido pela funerária.

A rodovia teve interdição parcial durante os trabalhos de destombamento e limpeza. Representantes da empresa proprietária do veículo assumiram a custódia da carga, enquanto a empresa destinatária foi acionada para o recolhimento do material.

Equipes da PMRv e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atuaram no isolamento e na orientação do trânsito.

BR | caminhão | Carregado | Tomba